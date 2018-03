Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do RS abre o Processo Seletivo

A direção da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – JucisRS – informa que está aberto o Processo Seletivo que visa contratar em caráter emergencial seis servidores.

A seleção tem como objetivo contratar profissionais que atuarão na área técnica da JucisRS, nas funções de Analistas nas especialidades de Informática (4) e Ciências Contábeis (2). A jornada de trabalho semanal será de 40h, com remuneração que pode chegar ao total de R$ 4.832,36.

As inscrições devem ser realizadas no período de 15 a 28 de março de 2018, na Divisão de Recursos Humanos da JucisRS, localizada no 1º andar, Largo Visconde do Cairú, nº 17, Centro Histórico, Porto Alegre – RS. O horário de atendimento é das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Os inscritos serão avaliados em etapa única de Prova de Títulos. A validade deste Processo Seletivo será de um ano, conforme determina o edital publicado no Diário Oficial do Estado do RS (DOE), no dia 8 de março, disponível em nosso site para consulta.

Site: http://jucisrs.rs.gov.br/jucisrs-publica-edital-para-selecão

-de-analistas-de-informatica-e-contadores

