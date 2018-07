A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul lança nesta quinta-feira o acervo digitalizado de documentos de registro mercantil do Estado. Também será oficializada a Junta Digital de Porto Alegre, por meio da qual os registros empresariais serão feitos apenas on-line. A cerimônia ocorre às 11h no Palácio Piratini.

