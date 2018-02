Juntos, Executivo e Legislativo lutam no STF pelas prerrogativas dos poderes

Primeiro foi o Executivo e logo a seguir, o Legislativo que deu-se conta de que a decisão monocrática do Poder Judiciário, interferindo severamente nas prerrogativas de outros poderes, conseguiu a proeza de proibir o funcionamento do plenário para a votação de projetos que já estavam pautados. Os deputados foram proibidos de votar os projetos da pauta do Regime de Recuperação Fiscal.

Direção do legislativo agiu em defesa das prerrogativas

Tomando uma decisão por maioria de 4×3,os integrantes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa sinalizaram que irão lutar contra uma medida que entendem, feriu gravemente a autonomia e independência dos poderes, ao proibir os deputados de votarem projetos. A decisão da Mesa Diretora do Legislativo desautorizou a iniciativa individual de quatro deputados (Stella Farias e Tarciso Zimmermann do PT, Juliana Brizola, do PDT, e Pedro Ruas, do PSOL).

Sartori critica briguinhas ideológicas

O governador José Ivo Sartori, em manifestação, foi claro: “a decisão é de assegurar para o Rio Grande do Sul a possibilidade de manter R$ 11,3 bilhões para que estes recursos não sigam para o governo federal. Nós apenas estamos pedindo autorização para negociar. E colocamos todos os documentos ainda em novembro do ano passado. Quero dizer aqui que, pela minha história, eu respeito profundamente o parlamento do Rio Grande do Sul. Não vamos deixar que as briguinhas ideológicas tranquem o desenvolvimento do Estado. A sociedade não suporta mais isso”.

Pela primeira vez, governo admite que herdou caos

O chefe da Casa Civil do Piratini, Fabio Branco disse ontem com todas as letras que o governo tenta, com o acordo da dívida com a União, resolver o caos que herdou da gestão do governador Tarso Genro. Foi a primeira vez que um integrante da cúpula do governo Sartori fala de forma clara sobre o tema.

Recurso de Lula até o dia 20

Com a publicação ontem, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do acórdão da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de ontem, a defesa do ex-presidente tem até 10 dias para receber a intimação de forma eletrônica, consultando o sistema do TRF-4.

Acórdão prevê execução da pena de Lula

No item 45 do acórdão publicado ontem, está explícito o inicio do cumprimento da pena após julgados eventuais recursos no âmbito do TRF-4: “Em observância ao quanto decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.292/SP, tão logo decorridos os prazos para interposição de recursos dotados de efeito suspensivo, ou julgados estes, deverá ser oficiado à origem para dar início à execução das penas”.

