Juntos Para Competir orienta sobre agricultura de precisão na Expointer

O estande do Programa Juntos para Competir, iniciativa do Sebrae-RS, Senar-RS e Farsul, apresenta tecnologia na Expointer, atraindo produtores e visitantes em torno do tema agricultura de precisão. Segundo o técnico do Senar-RS, Marcos Haerter, a ideia é apresentar no espaço a cultura do milho, com foco na velocidade do plantio, passando por processos de monitoramento da colheita e irrigação. Segundo ele, plantador de milho, soja, trigo e aveia, em Ijuí, a ideia é mostrar o ciclo do milho, uma cultura que representa a base da cadeia alimentar de animais e que cresce em representatividade junto ao agronegócio, inclusive com altos preços de mercado no momento.

Ele explica que a velocidade de plantio deve ser baixa a fim de garantir maior colheita. A 4 quilômetros por hora, a plantação é praticamente rentável na sua totalidade. A 8 quilômetros por hora, a redução na produtividade pode chegar a 17% e a 12 quilômetros por hora, a perda pode ser de 40%, o que acarrreta em perda financeira, só podendo ser recuperada em uma próxima safra.

A fim de orientar o produtor rural sobre todos estes detalhes, o Senar-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) assume papel preponderante neste cenário do agronegócio. “É preciso que o produtor tome a decisão correta de como agir no momento de plantar”, diz ele.

