Juristas afirmam que a preferência religiosa não pode ser o critério na indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal

A preferência religiosa não pode ser preponderante para a escolha de um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), como sugeriu o presidente Jair Bolsonaro em viagem a Goiânia. Segundo especialistas, a composição da Corte deve levar em conta o saber jurídico e a independência dos magistrados, não suas visões pessoais.

Em encontro na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira, na capital goiana, o presidente criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal que enquadrou a homofobia como racismo. Segundo ele, o tribunal estaria legislando e, talvez, fosse a hora da Corte ter um ministro evangélico.

“O Supremo Tribunal Federal agora está discutindo se homofobia pode ser tipificada como racismo. Desculpem, ministros do supremo tribunal federal, a quem eu respeito, e jamais atacaria um outro Poder. Mas, ao que parece, estão legislando. O Estado é laico, mas eu sou cristão. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, existe algum, entre os 11 ministros, evangélico, cristão assumido? Não me venha a imprensa dizer que quero misturar Justiça com religião. Será que não está na hora de termos um ministro do Supremo Tribunal Federal evangélico?”, disse Bolsonaro.

Para Rubens Glezer, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), a fala de Bolsonaro vai de encontro com a crítica do presidente ao ativismo do Judiciário, que estaria ocupando o papel do Legislativo em alguns temas, como a criminalização da homofobia. “Se o Supremo está errado porque legislou, a solução seria colocar pessoas para evitar que legislasse. O que ele quer, aparentemente, é que continue legislando. Desde que seja com decisões que ele esteja de acordo”, afirmou o jurista.

Glezer também questionou ideia de que o Supremo não tenha cristãos. A ministra Cármen Lúcia é católica e conhecida por sua religiosidade e pela abertura que deu para religiosos durante seu período na presidência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o tribunal também decidiu a favor do ensino religioso confessional nas escolas.

Para Dircêo Torrecillas Ramos, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, a indicação para o Supremo Tribunal Federal deve colocar em primeiro lugar o notório saber jurídico do indicado. O jurista destacou que a função do magistrado não é decidir de acordo com suas convicções pessoais, mas de acordo com a legislação em vigor.

A independência dos juízes também é destacada por Glezer. Para o professor, embora alguns magistrados carreguem alguns valores pessoais, o ideal é que eles não afetem suas decisões e que os ministros consigam manter sua posição. “A legitimidade do cargo vem disso, de que a interpretação do direito não possa ser afetada, que o ministro não coloque sua vontade só pela oportunidade de estar no cargo”, disse.

Ramos afirmou ainda que Bolsonaro tem certa razão ao afirmar que o Supremo legislou ao enquadrar a homofobia ao racismo, que é inafiançável e prevê uma pena maior. O professor também destacou a importância de que o STF apresente a mesma diversidade que a população.

O jurista lembrou que, embora o presidente tenha o direito de indicar seu preferido, a Constituição brasileira também garante o controle das indicações ao Supremo para o Senado Federal, responsável por sabatinar e por aprovar ou não o indicado.

Segundo o professor, algumas das indicações recentes que tiveram também um impacto na representatividade do tribunal foram reconhecidas pelo seu saber jurídicos e independência, como Ellen Gracie, a primeira mulher a ser ministra do STF, indicada por Fernando Henrique, e Joaquim Barbosa, o primeiro negro, indicado pelo ex-presidente Lula. “A indicação é pelo que a pessoa sabe da lei, pode ser de qualquer religião. Cabe ao Senado, se houver um abuso, rejeitar na sabatina o candidato. Se o Senado rejeita, ele não vai ser nomeado”, disse.

