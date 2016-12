Juro do cartão de crédito volta a subir e atinge 459,53% em novembro, diz associação

Os juros médios do cartão de crédito subiram para 459,53% ao ano em novembro, segundo pesquisa da Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade) divulgada nesta terça-feira (13). No mês anterior, a taxa havia caído para 457,21% ao ano.

Se for considerada a taxa mensal, os juros do rotativo do cartão subiram de 15,39% em outubro para 15,43% em novembro. Os juros do cheque especial subiram para 313,63% ao ano no mês passado. A taxa média de juros para pessoa física se manteve em 157,47% ao ano em novembro.

Os números são valores médios e podem variar para cada situação específica, porque os bancos oferecem taxas diferentes de acordo com o plano contratado pelo cliente e a relação entre eles (quem tem mais dinheiro no banco paga menos taxas).

