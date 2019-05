As taxas de juros médias cobradas pelas instituições financeiras no cartão de crédito rotativo e no cheque especial continuaram próximas de 300% ao ano em abril, segundo informações divulgadas pelo Banco Central. O juro médio do cartão de crédito rotativo para pessoas físicas caiu de 299,4% ao ano, em março, para 298,6% ao ano, em abril.

