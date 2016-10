Juros do cartão de crédito ultrapassam 480% ao ano

Os juros médios cobrados pelos bancos nas operações com o crédito rotativo voltaram a subir em setembro deste ano, atingindo 480,3% ao ano, o maior patamar desde março de 2011. Em agosto, os juros dessa modalidade – quando o consumidor opta por pagar apenas um valor mínimo da fatura do cartão de crédito – estavam em 475% ao ano.

Os juros cobrados no cheque especial subiram 3,8 pontos percentuais em setembro, para 324,9% ao ano. Em agosto, a taxa do cheque especial estava em 321,1% ao ano. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26) pelo BC (Banco Central).

Na parcial deste ano, os juros do cartão de crédito rotativo subiram 48,9 pontos percentuais, pois estavam em 431,4% ao ano no fechamento de 2015. Já a taxa cobrada nas operações com cheque especial avançaram 37,9 pontos percentuais em 2016, já que somavam 287% ao ano no fim do ano passado.

