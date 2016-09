Juros do cheque especial batem novo recorde e ultrapassam 321% ao ano

A taxa de juros do cheque especial subiu 2,7 pontos percentuais em agosto em relação a julho, chegando a 321,1% ao ano, o maior patamar da série histórica, que começou em julho de 1994, informou o Banco Central nesta quarta-feira (28). Neste ano, a taxa do cheque especial acumula alta de 34,1 pontos percentuais.

Já a taxa do rotativo do cartão de crédito aumentou 3,5 pontos percentuais em agosto ante o mês anterior, ficando em 475,2% ao ano. Neste ano, a taxa subiu 43,8 pontos percentuais. Por se tratar de uma taxa extremamente alta, a recomendação de economistas é de que os clientes bancários paguem toda a sua fatura do cartão na data do vencimento, não deixando saldo devedor.

No caso das operações de crédito pessoal para pessoas físicas (sem contar o consignado), a taxa média de juros cobrada pelos bancos somou 132,3% ao ano em agosto, contra 132,2% em julho. Nesse caso, houve uma alta de apenas 0,1 ponto percentual em agosto, mas, no ano, ocorreu um aumento de 14,6 pontos percentuais.

Segundo o BC, a taxa média de juros cobrada pelas instituições financeiras nas operações do crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) atingiu 29,3% ao ano em agosto, o que representa uma alta de 0,1 ponto percentual em relação a julho (29,2% ao ano). No ano, a taxa para o consignado subiu 0,5 ponto percentual.

Comentários