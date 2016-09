Justiça aceita denúncia contra acusados pela morte de médica em Porto Alegre

Quatro acusados responderão a processo criminal pela morte da médica Graziela Muller Leirias baleada durante assalto na noite do dia 14 de agosto, em Porto Alegre.

No dia 9 deste mês, a juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva, da Vara Criminal e JECRIM do Foro Regional 4º Distrito, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Os réus David Moreira de Oliveira, Fábio Nunes Comunal, Bruno Luz de Oliveira e Richard Corrêa Petry responderão pelos crimes de latrocínio e fraude processual.

Decisão

Ao analisar a denúncia, a magistrada considerou que há provas de materialidade do delito e suficientes indícios de autoria contra os acusados. E solicitou ao Departamento de Criminalística que realize, no prazo de 10 dias, perícia no projétil extraído do corpo da vítima, para identificação do calibre.

O caso

No dia 14 de agosto, Graziela Lerias e sua irmã foram abordadas por criminosos quando aguardavam o semáforo abrir na avenida Sertório com a Ceará, na Zona Norte da Capital. Os criminosos retornavam do interior, em um caminhão, quando avistaram as irmãs paradas no trânsito.

Em seguida, eles dirigiram-se até o veículo onde estavam as vítimas ordenando a saída, de ambas, do carro. Ao ordenar que abrisse a porta, um dos bandidos acabou disparando na porta atingindo, fatalmente, Graziela Lerias, de 32 anos.

Mesmo atingida com um tiro no abdômen, Graziela foi arremessada do carro e sua irmã retirada abruptamente.

Graziela foi socorrida pela SAMU e encaminhada ao hospital Cristo Redentor onde horas depois veio a falecer. Os bandidos fugiram levando o carro para a zona sul da capital onde o veículo, carbonizado, foi localizado.

