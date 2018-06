Justiça aceita denúncia contra Doria

AJustiça multou o ex-prefeito de São Paulo João Doria em R$ 200 mil pelo uso do slogan Acelera SP. O tucano estava desde março impedido de usar a marca. Com a decisão, ele se torna réu por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A juíza Cynthia Thomé também aceitou derrubar a proibição do uso do slogan, por considerar que Doria, ao renunciar, deixou de ser “agente político”.