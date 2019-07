Justiça aceita denúncia contra Edison Lobão e o filho na Lava Jato

A força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná (MPF/PR) denunciou o ex-ministro de Minas e Energia Edison Lobão e o seu filho, Márcio Lobão por corrupção. Nesta terça-feira (23), a Justiça aceitou a denúncia, que é referente a um contrato de construção da Usina de Belo Monte, no Pará.

Os acusados teriam recebido cerca de R$ 2,8 milhões em pagamentos ilícitos da Odebrecht nos anos de 2011 a 2014, segundo o MPF. Os valores teriam sido repassados em cinco entregas feitas no escritório de advocacia que a nora do ex-senador, Marta Lobão, mantinha com a família do sogro.

