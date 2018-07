A Justiça gaúcha aceitou a denúncia do Ministério Público contra o suspeito de matar a companheira no dia 31 de maio em Porto Alegre. O réu responderá por homicídio doloso, com qualificadores de feminicídio, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. O homem, de 37 anos, alegou ter disparado acidentalmente e acertado a mulher, de 18.

Deixe seu comentário: