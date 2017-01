JustiÃ§a admite em aÃ§Ã£o do SENGE-RS abrangÃªncia aos engenheiros da decisÃ£o jÃ¡ proferida aos empregados das fundaÃ§Ãµes

O Sindicato dos Engenheiros garantiu judicialmente nesta -feira (9) a abrangência da decisão contra demissões sem negociação coletiva prévia aos engenheiros da Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), Fundação de Economia e Estatística (FEE), Fundação Zoobotânica (FZB) e Fundação Cultural Piratini – Rádio e Televisão.

A Justiça reiterou as decisões liminares obtidas por outras entidades que, de forma genérica, proíbem as demissões dos servidores. Reconheceu ainda a legitimidade do SENGE em tutelar direitos dos profissionais de Engenharia que pertencem ao quadro das referidas Fundações.

A iniciativa integra o conjunto de ações que vêm sendo empreendidas pelo SENGE contra o pacote de medidas de ajuste fiscal e administrativo do governador Sartori, buscando denunciar à sociedade a falta de fundamentação técnica e a distorção sistemática de informações em uma estratégia que visa reduzir a importância das Fundações para a pesquisa tecnológica, para o desenvolvimento do Estado e para a sociedade.

Confira as decisões

CIENTEC – processo nº 0020007-30.2017.5.04.0018

FEE – FZB – Fundação Piratini – processo nº 0020008-15.2017.5.04.0018

