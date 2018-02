Justiça apontou o Facebook como a plataforma mais usada por russos

Em uma acusação de 37 páginas, o assessor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos Robert Mueller listou 13 russos e três empresas como responsáveis pelo esquema que interferiu na eleição presidencial e apoiou a candidatura de Donald Trump. O texto revela que o Facebook e o Instagram foram as principais plataformas usadas pelos russos para influenciar a disputa eleitoral em 2016.

A acusação diz que os russos agiram desde 2014, na empresa Internet Research Agency, baseada em São Petesburgo e financiada por Evgeny Prigojine, próxima do presidente Vladimir Putin, para atuar nas redes sociais. Com o uso de identidades roubadas e se fazendo passar por americanos, eles semearam discórdias entre eleitores, divulgaram imagens e anúncios polêmicos e até organizaram comícios.

Ainda que não acuse as empresas das redes sociais, o texto cita 41 vezes o Facebook e o Instagram o Twitter foi citado nove vezes, o YouTube, uma, e o Paypal, 11 e joga luz como nunca antes sobre o uso de empresa de tecnologia para cometer fraudes nos EUA.

Segundo Jonathan Albright, diretor de pesquisa do Tow Centre para Jornalismo Digital da Universidade de Columbia, muitas das ferramentas que os russos usaram, como as que permitem que os anúncios sejam segmentados, ainda estão presentes no Facebook.

O Facebook, que desdenhou no início e depois ajudou na investigação, divulgou no sábado (17) que usará cartões-postais enviados pelo correio para verificar identidades e localização de pessoas que compram publicidade eleitoral em seu site.

“Vergonha”

Uma estudante, sobrevivente do massacre na escola de Parkland, criticou no sábado o presidente americano, Donald Trump, pelos seus vínculos à NRA (National Rifle Association), o poderoso lóbi das armas, com um discurso sem rodeios durante uma marcha contra as armas na Florida.

“A todo político que aceita doações da NRA, que vergonha!”, disse Emma Gonzalez, atacando Trump pelo apoio milionário que a sua campanha recebeu do lóbi das armas, enquanto incentivava a multidão a repetir: “Que vergonha!”

O massacre de quarta-feira (14), que deixou 17 mortos na escola secundária Marjory Stoneman Douglas, despertou uma onda de pedidos para por fim à falta de controle de armas, com uma série de sobreviventes de ataques a tiro a marchar em apoio a esta causa.

O atirador, Nikolas Cruz, de 19 anos, comprou legalmente uma arma, apesar do seu histórico de comportamentos problemáticos e violentos. Em Washington, no entanto, a resposta política deixou claro que o poderoso lóbi pró-armas NRA permanece inabalável, com o próprio Presidente Trump a sugerir que a causa principal dos massacres com armas de fogo é a crise na saúde mental, não fazendo qualquer menção ao controle de armas.

“Se o presidente quiser vir até mim e dizer na minha cara que foi uma tragédia terrível. Como nada vai ser feito a esse respeito, eu vou perguntar alegremente quanto dinheiro ele recebeu da NRA”, disse Emma.

