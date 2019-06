Justiça autoriza bloqueio de conta bancária do suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel

Após a Polícia Civil pedir o bloqueio da conta bancária do principal suspeito pela morte do ator Rafael Miguel e seus pais, a Justiça de São Paulo reconheceu o pedido e autorizou. A decisão tem como objetivo dificultar a fuga de Paulo Cupertino Matias, foragido desde o dia 9 de junho, data em que o crime aconteceu.

Até o momento, uma das irmãs de Paulo é suspeita de ter ajudado ele a fugir, já que foi vista em um dos carros usados na fuga, no dia do crime. Além das buscas, a Polícia ainda investiga se mais alguém está ajudando ele a fugir.

Dois veículos que foram usados pelo suspeito para fugir já foram encontrados. Um deles é um Up! vermelho, que aparece no vídeo da câmera que registrou a fuga de Paulo Cupertino, logo após o assassinato. O veículo foi roubado no dia 28 de novembro de 2018, está com a placa adulterada e os investigadores acreditam que tenha sido higienizado para dificultar o trabalho da perícia.

O outro veículo é uma caminhonete preta, apreendida na quinta-feira (13), da semana passada. O proprietário do carro, Eduardo, já prestou depoimento à Polícia.

Inicialmente, trabalhava-se com a hipótese de que Paulo Cupertino estava escondido no próprio bairro onde cometeu o crime, em Pedreira, Zona Sul de São Paulo. Mas, agora, o raio de busca ampliou-se bastante e o suspeito é procurado em outros cincos estados, além de SP: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná.

O delegado responsável pelo caso, Fernando Bessa, divulgou, recentemente, possíveis disfarces que podem estar sendo usados pelo suspeito. Confira abaixo:

Paulo Cupertino está foragido desde o dia 9 de junho após matar o ator Rafael Miguel e os pais dele na porta de sua casa. Ele é sogro do artista morto e teria cometido o crime por não aceitar o namoro dele com sua filha.

