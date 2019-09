Justiça autoriza entrada de menores de 5 a 16 anos no Rock in Rio

A 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro decidiu que crianças e adolescentes com idade entre 5 e 16 anos incompletos poderão assistir aos shows do Rock in Rio 2019, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. O pedido foi da empresa Rock World, organizada do evento, que começou nesta sexta-feira (27).

A empresa queria autorização sem limite de idade para a entrada no Rock in Rio, mas o juiz decidiu pela liberação a partir dos 5 anos de idade, destacando a necessidade de observar a natureza do evento, a existência de instalações adequadas, a segurança do local e a conformação do ambiente ao público infantojuvenil.

