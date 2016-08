Presos quebram celas de carceragem no Palácio da Polícia e Justiça autoriza transferência para Presídio Central

A Justiça autorizou a transferência provisória de 14 presos que estavam na carceragem do Palácio da Polícia para o Presídio Central de Porto Alegre. O grupo quebrou as celas do local, após uma briga. O local foi interditado nesta manhã desta segunda-feira (29), devido à superlotação. A Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários) trabalha para encontrar novas vagas para os apenados, que só poderão ficar no Central por 60 dias.

Em nota, o TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) reiterou hoje manifestações públicas sobre a falta de vagas no sistema prisional gaúcho, destacando a “necessidade de imediata conclusão das obras faltantes e disponibilização das vagas no Presídio Estadual de Canoas”.

“Trata-se de casa praticamente concluída, sendo necessário disponibilizar sem mais delongas as 2800 vagas a se abrirem, com a utilização plena deste presídio no sistema penitenciário estadual, claramente insuficiente para atender as necessidades mínimas existentes.”

O Tribunal também manifestou “apoio ao pedido de auxílio à Força Nacional de Segurança, diante da situação de crise e reafirma seu compromisso com a busca de soluções para a situação de insegurança que atinge a sociedade.”

