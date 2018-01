A Justiça britânica condenou o falso herói do atentado de Manchester

Um homem em situação de rua que foi saudado como herói após o atentado de Manchester (Reino Unido) de maio de 2017 foi condenado, na terça-feira (30), a 4 anos de prisão por ter roubado as vítimas.

Chris Parker, 33 anos, se declarou culpado de duas acusações de roubo e uma de fraude diante de um tribunal desta cidade do Noroeste da Inglaterra, na qual 22 pessoas morreram em um show da cantora americana Ariana Grande em 22 de maio de 2017, quando um suicida explodiu uma bomba no local da apresentação.

“Não foi o herói que fingia ser, foi apenas um ladrão”, declarou o juiz David Hernández ao anunciar sua condenação.

Nas imagens das câmeras de segurança mostradas na audiência, era possível vê-lo circulando entre as vítimas. A Promotoria considerou que ele prestou ajuda, mas “limitada”, e que aproveitou para roubar.

Em várias ocasiões, ele se aproximou de Pauline Healey, ferida na explosão, cuja neta de 14 anos estava morta não muito distante, e em uma delas pegou sua bolsa e carteira.

Horas depois, estava usando um de seus cartões de banco em um McDonald’s da cidade. E continuou usando o cartão dela três vezes. Ele também roubou o celular de uma menina caída no chão e recusou as chamadas da mãe que ligava desesperada querendo notícia.

Diante da insistência, o sem-teto enviou uma mensagem dizendo: “Desculpe, não posso falar agora”. Ele ainda aproveitou a oportunidade para tirar fotos das vítimas e vendeu as imagens a um jornalista.

Doações

Parker estava na porta da Arena Manchester e explicou depois do atentado que confortou uma menina que havia perdido as pernas e uma mulher que acabou morrendo em seus braços.

Sua história comoveu os britânicos, que doaram mais de 50 mil libras para ajudá-lo, embora a pessoa que organizou a ação tenha explicado ao jornal britânico The Guardian, antes de saber as acusações, que o dinheiro ainda não havia sido entregue a ele. Quando as suspeitas começaram, o site de vaquinha segurou o dinheiro. Depois da sentença, os organizadores anunciaram que vão devolver tudo aos doadores.

Graças à repentina fama de Parker, sua mãe, que não via há muito tempo, descobriu seu paradeiro e assegurou estar “muito orgulhosa” do que ele havia feito.

Estrondo

O estrondo da explosão foi ouvido por volta das 22h35min (18h35min, no horário de Brasília) ao final do show da cantora norte-americana Ariana Grande, que tem um público majoritariamente formado por crianças e adolescentes. Segundo a Manchester Arena, o incidente ocorreu do lado de fora, em um espaço público.

O autor foi identificado como Salman Abedi, um britânico de 22 anos de ascendência líbia, que morreu na explosão. A polícia informou que, provavelmente, ele mesmo construiu o dispositivo usado no ataque nos dias imediatamente anteriores à ação.

Deixe seu comentário: