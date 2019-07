Justiça cancela a venda de ações do Banrisul

A Justiça cancelou a venda de ações do Banrisul nesta quarta-feira (24), o governo do Estado tinha anunciado as ações do banco, no mês de junho deste ano. O fato aconteceu, devido o pedido de suspensão de vendas, feita pelo administrador e ex-presidente do banco, Mateus Bandeira, no qual foi ajuizada pelo advogado Bruno Dornelles.

O magistrado atendeu a solicitação da retirada das ações até que o governo do Estado comprove que possa haver as vendas das ações sem prejuízo ao erário. Se não for cumprido a determinação, o Estado vai ter que pagar uma multa de R$ 300 milhões.

“Considero extremamente importante levar em conta que o Banrisul, o denominado Banco dos Gaúchos, efetivamente é uma instituição das mais relevantes ao povo gaúcho, e logicamente aos governos que vêm se sucedendo ao longo do tempo. O Banrisul tem se constituído, no passar das décadas, em instrumento que fomenta o desenvolvimento empresarial e agrícola, sendo fundamental, ainda, sobretudo nos últimos anos, para o enfrentamento das situações de dificuldade financeira por que atravessa o Estado e suas estruturas, em especial os seus servidores, grande parte com salários parcelados, e que mesmo assim continuam a impulsionar os serviços públicos em favor da Sociedade”, diz trecho da decisão do juiz Vanderlei Deolindo.

A ação popular foi movida pelo ex-candidato ao Piratini, no qual destacava que o Estado estaria deixando de “ganhar dinheiro”, e com isso, prejudicando o patrimônio público, caso seguisse com as vendas das ações. Conforme o magistrado, o próprio governador Eduardo Leite avalia que o banco valha R$ 10 bilhões e com a venda de metade das ações, ele perderia até R$ 3 bilhões. A venda de ações do banco é uma alternativa para o governo do Eduardo Leite coloque em dia os salários dos servidores do Executivo.

