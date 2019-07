Justiça condena ex-prefeito de Canoas a devolver mais de R$ 750 mil aos cofres públicos

O ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge foi condenado pela Justiça Federal por ter firmado, enquanto estava à frente do município, contratos emergenciais para merenda escolar que teriam causado prejuízo aos cofres públicos. O valor estipulado para ressarcimento é superior a R$ 750 mil. A empresa que prestou o serviço na época e o ex-secretário da Educação Eliezer Pacheco também foram condenados.

O juiz Felipe Veit Leal entendeu que a prefeitura não deveria ter contratado emergencialmente, pois tinha de ter previsto o desabastecimento do serviço. “Cientes de que a preparação de merenda escolar e limpeza das escolas eram serviços essenciais e indispensáveis e que as contratações anteriores não estavam tendo sua execução de forma satisfatória, caberia ao gestor diligente tomar medidas suficientes para solução das pendências e para a realização tempestiva do certame licitatório, o que não foi feito”, detalhou o juiz.