Um empresário, ex-reitor da Ulbra, foi condenado na Justiça Federal do RS em duas ações penais, por crimes de fraude tributária. No processo, o ex-reitor foi acusado, juntamente com o sócio de uma de suas empresas, de ter simulado, em 2006, a existência de um serviço de corretagem na venda de um terreno, com vistas a reduzir impostos federais.

