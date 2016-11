Justiça condenou a um ano de prisão uma mulher que se fez passar por vítima dos atentados de Paris para receber uma indenização

Um tribunal francês condenou a um ano de prisão uma mulher que se fez passar por vítima dos atentados de Paris para receber uma indenização.

Laura Ouandjli, 24 anos, julgada por falsificação e fraude, também deverá pagar 1 euro simbólico por danos e prejuízos ao Fundo de Indenização das Vítimas do Terrorismo, determinou o Tribunal Correcional de Versalhes, perto de Paris (França). Laura procurou uma delegacia da região parisiense para apresentar uma denúncia, afirmando que ficou gravemente ferida no braço nos atentados de terroristas que atingiram a capital francesa no dia 13 de novembro de 2015.

A jovem disse estar no bar Le Carillon e se apresentou com uma tipoia, um certificado médico indicando que deveria fazer enxertos de pele e uma foto do braço supostamente ferido. No entanto, a polícia considerou suas declarações incoerentes, já que a mulher afirmou ter sido ferida por uma explosão, quando o Le Carillon foi atacado com fuzis de assalto.

As autoridades descobriram ainda que o certificado médico era falso e seu nome não figura em nenhuma lista dos hospitalizados na noite do atentado. Ela, por fim, acabou confessando a mentira. (AG)

