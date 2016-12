Governo da Índia multa empresas aéreas por jogar fezes de passageiros durante os voos

A justiça da Índia aprovou uma multa para as empresas aéreas que despejarem detritos humanos dos seus banheiros durante o voo. A multa, no valor de 50 mil rúpias (cerca de 2,5 mil reais), é resultado de uma denúncia de que as aeronaves estariam jogando fezes sobre áreas residenciais próximas ao aeroporto, na cidade de Nova Déli.

As fezes dos banheiros dos aviões ficam armazenadas em tanques especiais. Normalmente, elas são descartadas depois do pouso. Mas as autoridades internacionais de aviação admitem que podem ocorrer vazamentos durante o voo.

“Chuva” de dejetos

O National Green Tribunal (o tribunal ambiental indiano) ordenou que o órgão regulador da aviação garanta que as aeronaves não joguem dejetos humanos quando estiverem pousando ou voando em áreas próximas de aeroportos.

O tribunal também quer “que ao pousar o avião possa ser submetido a uma inspeção de surpresa para verificar se os tanques especiais não estão vazios”, informou a Press Trust of India, a maior agência de notícias do país.

“Se for descoberta alguma aeronave desrespeitando essa determinação ou se seus tanques forem encontrados vazios no pouso, a companhia aérea estará sujeita a uma multa ambiental de 50 mil rúpias (R$ 2.450,00) por infração”, diz a sentença.

A ação foi movida por um oficial reformado do Exército, que acusou as companhias aéreas indianas de despejarem fezes sobre áreas residenciais de Nova Déli.

Ele informou que as “paredes e piso” da varanda da sua casa – que fica perto do aeroporto – “estão salpicados de excrementos jogados pelos aviões”.

Mas não há provas conclusivas de que os detritos tenham caído de aviões que sobrevoaram a casa.

O que é o “gelo azul”

O Ministério da Aviação também contestou a queixa e disse que os banheiros dos aviões têm tanques que normalmente são limpos pela equipe terrestre depois do pouso.

Um piloto veterano disse à BBC que estes tanques raramente são esvaziados durante o voo, a menos que o comandante tenha que tomar “uma medida de emergência rara como esvaziar os tanques de combustível”.

Além disso, geralmente as fezes que congelam nas saídas para escoamento desses tanques podem escapar e cair durante o voo.

O fenômeno é conhecido como “blue ice” (ou “gelo azul” em inglês) por causa da cor dos produtos químicos usados nos toaletes dos aviões para reduzir o odor e dissolver os dejetos.

Despejos de “gelo azul”, no entanto, apesar de incomuns, ocorrem eventualmente, segundo os especialistas.

Comentários