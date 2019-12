Brasil Justiça dá mais uma semana para a Polícia Rodoviária Federal retomar o uso de radares móveis em rodovias federais

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

PRF citou dificuldades no cumprimento da medida em tempo hábil Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

O juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 1ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, ampliou até a próxima segunda-feira (23) o prazo para que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) retome totalmente a utilização de radares móveis na fiscalização de rodovias federais.

Na última quarta-feira (11), o magistrado suspendeu ordem do governo federal que proibia a utilização dos aparelhos. O prazo fixado inicialmente era de 72 horas e acabou às 10h25min do domingo (15). Duas horas antes, no entanto, o juiz decidiu estendê-lo.

A decisão determina ainda que, até esta terça-feira (17), a PRF comprove a prática dos atos administrativos necessários para a retomada da fiscalização. Já na sexta-feira (20), acaba o prazo para que os radares voltem a ser utilizados “nas unidades em que as providências já tomadas tenham sido suficiente para tanto”. A utilização dos radares havia sido suspensa em agosto, por ordem do presidente Jair Bolsonaro.

