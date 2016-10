Justiça de Nova York ordena Fundação Trump a parar de pedir doações

O procurador-geral do estado de Nova York pediu nesta segunda-feira (3) que a Fundação Trump, do candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, que deixe de pedir doações enquanto não cumprir com as leis tributárias estaduais.

Uma carta enviada nesta na sexta à Fundação Trump pelo procurador-geral Eric Schneiderman, e difundida nesta segunda, afirma que a fundação jamais foi registrada como entidade de obras de caridade e não entregou as declarações financeiras auditadas e requeridas anualmente.

A Fundação Trump “deve imediatamente cessar de solicitar contribuições ou de se comprometer na arrecadação de fundos” no estado de Nova York, e tem 15 dias para entregar os documentos requeridos, acrescenta a carta. “Um fracasso em interromper imediatamente os pedidos de doação será considerada uma continuação da fraude contra o povo do estado de Nova York”, advertiu.

A Fundação Trump está sob uma lupa há várias semanas. O jornal “The Washington Post” indicou no mês passado que Trump a utilizou para pagar multas resultantes de processos judiciais, o que viola as leis fiscais.

Também acusou de ter pago, através de sua fundação, US$ 258 mil de indenizações em acordos amigáveis, quando a fundação era utilizada apenas para fins caritativos. (AG)

Comentários