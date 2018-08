Justiça de Roraima pede força-tarefa federal em penitenciárias

O Tribunal de Justiça de Roraima pediu nesta sexta-feira (24) a intervenção de uma força-tarefa federal em dois presídios de Roraima, informou o Ministério da Segurança Pública, após reunião do ministro Raul Jungmann com autoridades do Judiciário federal e estadual. Além da crise no sistema prisional, Roraima também sofre com uma sobrecarga em serviços públicos

Deixe seu comentário: