Justiça de São Paulo marca julgamento do ex-marido de Luiza Brunet, Lírio Parisotto

Luiza Brunet, de 54 anos, e seu ex, o empresário Lírio Parisotto, 62, serão ouvidos pela Justiça de São Paulo no próximo dia 29 de novembro, às 13h, no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Lírio está sendo acusado de agredir a ex-mulher em maio nos Estados Unidos, e em dezembro de 2015, no Brasil.

Na ocasião, a juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcante, da Vara do Foro Central da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quer ouvir o depoimento de Luiza e interrogar Parisotto. Também serão ouvidas as testemunhas de acusação (uma amiga da atriz) e de defesa (cerca de cinco pessoas ligadas ao empresário). A magistrada poderá dar a sentença após o julgamento ou ainda decidir dias depois se condena ou absolve o réu.

Parisotto é acusado pelo Ministério Público Estadual de ter cometido dois crimes contra Luiza: de lesão corporal grave e leve. O empresário pode ser condenado de 1 ano e meio até oito anos de prisão, já que ele está sendo responsabilizado nos termos da Lei Maria da Penha, que endurece a pena.

“Já perdoei”, diz Luiza

Luiza contou em entrevista para a TV que perdoou o ex, Lírio Parisotto, após denunciá-lo por agressão e relatar caso de violência doméstica em maio deste ano.

Questionada se perdoaria o empresário, ela afirmou: “Eu já perdoei. O que procuro é outro tipo de justiça. mas o perdão… eu perdoei”, afirmou a atriz durante o evento em São Paulo.

Na entrevista, Luiza ainda fala sobre o processo de superação após o ocorrido. “Acho que a gente nunca se recupera totalmente, mas o caminho é você se fortalecer e se recuperar. Porque a vida também segue seu curso”, afirmou ela, que relatou ter sido o pior momento que passou na vida. “Qualquer tipo de agressão é um momento ruim pra qualquer pessoa”.

Caso

Luiza acusa o ex-marido, Lírio Parisotto, de tê-la espancado e lhe quebrado quatro costelas, em maio deste ano, em Nova York (EUA). A suposta briga entre Lírio e a ex-namorada teria ocorrido no apartamento do empresário na cidade.

Luiza estava nos Estados Unidos para acompanhar o então namorado no prêmio “Homem do Ano”.

Parisotto teria começado a discutir com a atriz em um restaurante e, depois, as agressões teriam seguido para o apartamento, onde o empresário teria partido para cima de Luiza e a agredido com um soco no rosto e chutes, chegando a quebrar quatro costelas da ex-modelo. (AG)

