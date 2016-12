Justiça decreta prisão de agiota que matou homem a pauladas por dívida de 300 reais

O Ministério Público do Rio denunciou e pediu a prisão preventiva de um homem pelo assassinato de Raildes Santos Silva, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. José Carlos Gonçalves Pereira, conhecido como “Zé Banana”, é apontado como agiota na região e o motivo do crime é uma dívida de 300 reais que a vítima tinha com ele. A prisão foi decretada pela Justiça.

Segundo a denúncia, Silva foi surpreendido com uma paulada na cabeça quando passava em frente à casa de “Zé Banana”. Desacordado, ele foi levado para o interior do imóvel, amarrado e golpeado mais vezes na cabeça. Os laudos periciais confirmaram que a vítima morreu com hemorragia intracraniana, laceração encefálica, fratura dos ossos do crânio e traumatismo cranioencefálico. (AD)

