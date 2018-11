A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de sete integrantes de uma milícia que age em Itaguaí, região metropolitana do Rio, investigada no âmbito da Operação Freedom, deflagrada no início de agosto passado. O pedido foi encaminhado pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio.

