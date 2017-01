JustiÃ§a descobre que o ex-governador do Rio de Janeiro possui 38 milhÃµes de reais em dinheiro vivo aplicados no mercado financeiro

A Justiça Federal no Rio de Janeiro determinou o bloqueio de 38,5 milhões de reais em fundo de investimentos em nome do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB). Os valores foram descobertos pelo Coaf (Controle de Atividades Financeiras). Os recursos estavam em um fundo sob gestão da instituição financeira Bem DTVM, vinculada ao Bradesco.

No fim de novembro, quando a Justiça determinou os bloqueios das contas dos acusados na Operação Calicute, os bancos informaram que o ex-governador tinha apenas 454 reais depositados. Já a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo tinha 10 milhões de reais em conta.

Os dois estão presos sob a acusação de obter propinas em obras públicas no Estado do Rio de Janeiro. O valor encontrado, contudo, ainda não perfaz todo o bloqueio exigido pelo juiz Marcelo Bretas. O magistrado havia determinado a localização de até 224 milhões de reais em bens, valor estimado do desvio em obras públicas. (Folhapress)

