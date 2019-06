Justiça determina a prisão de Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel e família

A justiça decretou, na noite da ultima terça-feira (11), a prisão temporária do assassino do ator Rafael Miguel e de seus pais. Paulo Cupertino Matias é considerado, agora, foragido. A decisão foi da Juíza Débora Faitarone, da 1ª Vara do Júri.

Segundo informações a polícia teria ido a 15 possíveis locais em que o comerciante poderia estar porém, sem sucesso, recebeu a informação de que ele teria voltado para casa, local onde o crime ocorreu. Na casa a polícia localizou um Volkswagen, carro de Paulo, a cerca de 600 metros da residência, no entanto, não encontraram o assassino.

A filha de Paulo Cupertino Matias, Isabela Tibcherani, namorada do ator, confirmou que o pai teria planejado o crime no domingo quando o ator foi, junto com a família, conversar sobre o relacionamento.

