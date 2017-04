Justiça determina bloqueio de bens do PP e de 11 políticos do partido

A 1ª Vara Federal de Curitiba decretou nesta sexta-feira (7) a indisponibilidade dos bens do PP (Partido Progressista) e de 11 políticos da legenda, no valor total de aproximadamente R$ 477 milhões. A decisão do juiz Friedmann Anderson Wendpap foi dada 16 dias após a força-tarefa da Lava Jato ajuizar ação civil pública pedindo responsabilização por atos de improbidade administrativa contra o PP.

Ao todo, a ação pede o pagamento de R$ 2,3 bilhões. Trata-se da primeira vez que um partido é responsabilizado pelos crimes cometidos no âmbito da operação. O valor total inclui multa de ressarcimento aos cofres públicos de R$ 460 milhões equivalentes à propina paga pelo partido dentro da Diretoria de Abastecimento da Petrobras, além do pagamento de uma multa civil de R$ 1,3 bilhão.

O MPF (Ministério Público Federal) também pediu que os réus fossem condenados ao pagamento de R$ 460 milhões “pelos danos morais coletivos causados em virtude do abalo à credibilidade do país e à própria sociedade brasileira”, mas o juiz, sem entrar no mérito, considerou a via judicial inadequada para o pleito.

Bloqueios

Dos R$ 476.917.797,44 bloqueados pela Justiça nesta sexta, R$ 9,88 milhões foram

da legenda. Delator da operação, o ex-deputado federal Pedro Corrêa (PP-PE), que teve a prisão decretada em 2015, teve R$ 46,8 milhões tornados indisponíveis.

Para tornar os bens indisponíveis, o juiz determinou que fossem alvos do bloqueio

ativos financeiros no sistema bancário, imóveis e automóveis.

Veja abaixo os outros réus e os respectivos valores bloqueados:

Deputados federais:

– Nelson Meurer (PP-PR): R$ 78,8 milhões

– Mário Negromonte Júnior (PP-BA): R$ 2,733 milhões

– Arthur Lira (PP-AL): R$ 7.767.776,96

– Otávio Germano (PP-RS): R$ 10,04 milhões

– Luiz Fernando Faria (PP-MG): R$ 8,16 milhões

– Roberto Britto (PP-BA): R$ 8,16 milhões

Ex-deputados federais:

– Pedro Henry (PP-MT): R$ 800 mil

– João Pizzolatti (PP-SC): R$ 124.055.758,32

– Mário Negromonte (PP-BA): R$ 166.921.262,16

Ex-tesoureiro do PP:

– João Carlos Genu: R$ 12,8 milhões

