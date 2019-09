Justiça determina desativação de contêineres-cela em Novo Hamburgo

A 7ª Câmara Criminal de Justiça determinou a desativação de dois contêineres-cela instalados no Instituto Penal de Novo Hamburgo (IPNH). A decisão foi um pedido da Defensoria Pública acatado nesta quinta-feira (19). Além disso, a ordem não permite a superlotação das delegacias regionais de Novo Hamburgo e São Leopoldo, ou seja, se não houver vagas nas penitenciárias, o detento deverá receber prisão domiciliar.

A preocupação é de que a decisão provoque a soltura de presos perigosos no Vale dos Sinos. As estruturas passaram a ser usadas em maio deste ano, quando a própria justiça decidiu desembolsar cerca de R$ 70 mil para a compra dos contêineres para aliviar as delegacias. A decisão de retirada dos contêineres foi tomada, inicialmente, devido uma inspeção que constatou que o local apresentava problemas de luminosidade e temperatura. No dia 1º de setembro, nove presos conseguiram fugir dos contêineres e apenas cinco foram recapturados.

