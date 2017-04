Justiça determina internação de adolescente responsabilizada por morte de colega em sala de aula

A Justiça de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, determinou a internação provisória, por 45 dias, da adolescente de 12 anos apontada pelo Ministério Público como responsável pela morte da colega Marta Gonçalves, de 14 anos. As duas se envolveram em uma briga dentro da sala de aula no dia 8 de março.

A representação pela internação foi feita no dia 31 de março. A promotoria da Infância e Juventude de Cachoeirinha entendeu ser necessária a internação por conta da gravidade do ato, e pela tentativa de prejudicar a elucidação do que aconteceu, com a apresentação de diferentes versões, conforme relatou a promotora Maria Rita.