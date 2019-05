Justiça determina que Bolsonaro indenize Maria do Rosário por danos morais

A Justiça determinou que o presidente Jair Bolsonaro indenize a deputada federal Maria do Rosário (PT/RS) em R$10 mil por danos morais. O prazo para que a ordem seja cumprida é de 15 dias e começa a contar a partir de hoje (24). Bolsonaro terá, ainda, que publicar uma retratação por ter dito, em 2014, que a deputada “não deveria ser estuprada por ser muito feia”. Em 2015, o atual presidente já havia sido condenado a pagar uma multa de R$10 mil por ter proferido ofensas contra Maria do Rosário. Bolsonaro recorreu, mas em fevereiro deste ano, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu manter a punição.

Pelo Twitter, Maria do Rosário disse que a determinação é uma “vitória do respeito e da dignidade” e que o desrespeito contra mulheres é “uma marca” do nosso país. A deputada federal reforçou que utilizará o recurso ganho na ação para ajudar entidades e pessoas que atuem na área dos direitos da mulher.

Sobre a decisão judicial que determina o cumprimento de sentença por parte de Jair Bolsonaro: pic.twitter.com/X9jj9fCobK — Maria do Rosario #LulaLivre (@mariadorosario) May 23, 2019

Até o momento, Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o assunto.