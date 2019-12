Brasil Justiça determina que carro busque Suzane von Richthofen dentro de presídio durante “saídinha”‘

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2019

Os holofotes se voltaram a Suzane com a repercussão sobre a publicação de um livro que conta a história da detenta. Foto: Reprodução/Twitter Os holofotes se voltaram a Suzane com a repercussão sobre a publicação de um livro que conta a história da detenta. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté, determinou que um carro entre no presídio para buscar Suzane von Richthofen durante a saidinha temporária de Natal e Ano Novo.

Ao portal da RedeTV!, a juíza informou, por meio de assessoria, que ”a providência foi determinada com fundamento no ART. 41 inc VIII e ART. 198, ambos da LEP”. Segundo os artigos, o preso tem direito de proteção contra qualquer forma de sensacionalismo e também contra exposição à inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena.

Os holofotes se voltaram a Suzane com a repercussão sobre a publicação de um livro que conta a história da detenta, condenada por matar os pais em 2002. A medida se aplicaria para tentar evitar sua exposição.

A saída temporária na Penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé (SP), onde Suzane cumpre pena, começa na segunda-feira (23). As presas terão dez dias de liberdade.

