A Justiça do Paraguai autorizou a extradição de Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, para o Brasil. A decisão, assinada pela juíza Alicia Pedrozo, foi tomada após seguidas tentativas de fuga do chefão do Comando Vermelho. A vinda de Piloto ao Brasil, entretanto, não será imediata. Piloto é condenado a 26 anos de prisão no Brasil.

Deixe seu comentário: