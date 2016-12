Justiça do RJ aceita pedido de recuperação da MMX Mineração, de Eike Batista

A Justiça do Rio de Janeiro deferiu o pedido de recuperação judicial de mais duas empresas do grupo de Eike Batista – a holding de mineração de Eike Batista, a MMX Mineração e Metálicos S.A., e de sua subsidiária, a MMX Corumbá Mineração. Outra subsidiária da holding, a MMX Sudeste, se encontra em recuperação judicial desde 2014.

O pedido foi apresentado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 25 de novembro e deferido na segunda-feira (19) pelo juiz da 4ª Vara Empresarial, Paulo Assed Estefan.

Em sua decisão, o magistrado considerou que “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor” e, por isso, o pedido merecia ser acolhido. Estefan destacou, no entanto, que “não cabe ao juízo averiguar a viabilidade econômica do futuro plano de recuperação que, aliás, sequer se encontra desenhado nos autos”.