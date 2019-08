Justiça do RJ ouve testemunhas do caso Marielle Franco

A Justiça do Rio de Janeiro ouve, na tarde desta sexta-feira (2), testemunhas do processo sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018. A audiência, que está marcada para esta tarde, corre em segredo de Justiça, na 4ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro.

Serão ouvidas quatro testemunhas de acusação, incluindo a viúva de Marielle, Mônica Benício. Além das testemunhas de acusação, também serão ouvidas 12 testemunhas de defesa, apontadas pelos réus e ex-policiais, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz. Esta será uma audiência de instrução e julgamento, ou seja, para produção de provais orais, que servirá para a instrução do processo e decidirá se Ronnie e Élcio seguirão como réus do caso pelo crime de homicídio doloso.

Os ex-policiais acusados estão presos na penitenciária federal de Porto Velho, em Rondônia, desde o dia 26 de junho deste ano. Relembre o caso.

