Justiça do RJ permite contrato para construção de autódromo de F1  

Foi derrubada a liminar que suspendia o andamento da licitação do Autódromo de Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O processo estava congelado desde o dia 19 de julho, quando a Justiça Federal suspendeu a licitação da construção, por uma questão ambiental. De acordo com a prefeitura, a empresa responsável pela construção, a Rio Motorpark, deve fazer os estudos para pedir a licença ambiental do empreendimento.

Com a derrubada da liminar, a Prefeitura do RJ pode assinar com a Rio Motopark o contrato para a construção da pista, que deve sediar provas da Fórmula 1 a partir de 2021. O Rio de Janeiro quer herdar a GP Brasil da Fórmula 1 daqui dois anos, quando o contrato com São Paulo terá terminado. A transferência da sede chegou a ser defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu com o governador Wilson Witzel e com o executivo da Fórmula 1, Chase Carey, no Palácio do Planalto para discutir o assunto no primeiro semestre do ano.

