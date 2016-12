Justiça do RS aceita pedido de recuperação judicial da Ecovix

A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido de recuperação judicial apresentado pelo estaleiro Ecovix, braço naval do grupo Engevix, na sexta-feira (16), segundo comunicado da empresa nesta segunda-feira (19).

O pedido de recuperação foi aprovado pela juíza Fabiana Gaier Baldino, da 2ª Vara Federal de Rio Grande.

A Ecovix controla os estaleiros Rio Grande 1 e 2, que ganharam contrato com a estatal para construir oito cascos de plataformas de petróleo, no valor de US$ 3,5 bilhões.

Venceu ainda licitação para construir três sondas de perfuração para a Sete Brasil, por US$ 2,4 bilhões.

Mas a situação começou a se complicar depois que seus sócios passaram a ser investigados pela Operação Lava-Jato. O dono da Engevix, Gerson Almada, foi condenado por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras.

“A decisão mantém os serviços essenciais para funcionamento e confere a viabilidade da empresa, que desenvolveu ao longo de 2016 uma forte reestruturação financeira e operacional”, afirmou a companhia no comunicado.

