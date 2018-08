O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul lançou um aplicativo de celular para dar visibilidade a crianças e adolescentes que esperam por adoção, já que o interesse da maioria dos adotantes é por bebês. A iniciativa conta com a parceria do Ministério Público e da PUCRS. O download pode ser feito nas lojas Google Play e Apple Store.

