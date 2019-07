Justiça dos EUA autoriza verba para construção de muro na fronteira mexicana

O presidente norte-americano, Donald Trump, comemorou em sua conta oficial do Twitter a aprovação da Suprema Corte dos EUA para que o governo use US$ 2,5 bilhões do Departamento de Defesa para erguer o muro na fronteira mexicana.

A construção do muro foi uma das principais promessas da campanha presidencial de Trump em 2016, mas a decisão de um juiz da Califórnia impedia que o presidente fizesse o uso do dinheiro, afirmando que o Congresso não teria autorizado que o recurso fosse empregado no muro. Na última sexta-feira (26), a decisão do juiz da Califórnia foi derrubada por 5 votos a 4 na corte, que tem maioria conservadora.

Confira o tweet do presidente:

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019

“Grande vitória no muro. A Suprema Corte anula as ordens de instâncias inferiores, permite que o muro na fronteira sul avance. Grande vitória para a segurança na fronteira e para o estado de direito!”

