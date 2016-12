Justiça Federal nega pedido de habeas corpus para a mulher do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral

A defesa da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro Adriana Ancelmo tentou convencer a Justiça Federal de que não há motivos concretos para que ela permaneça presa, mas o desembargador Abel Gomes, do TRF (Tribunal Regional Federal), negou o pedido de liberdade e também o de prisão domiciliar para a mulher de Sérgio Cabral.

No pedido de habeas corpus, os advogados afirmaram que a liberdade de Adriana não oferece risco à ordem pública nem atrapalha as investigações e que, mesmo duas semanas depois da Operação Calicute, ela não deixou País ou se escondeu. Os advogados também tentaram a prisão domiciliar, justificando que ela tem filhos de 10 e 14 anos, que estariam desamparados, porque o pai também está preso.

Adriana é apontada pelos procuradores não apenas como beneficiária, mas como uma das principais responsáveis pelo esquema. Fotos da portaria do escritório da ex-primeira-dama mostram que Luiz Carlos Bezerra, ex-assessor de Cabral, visitou o local pelo menos 19 vezes.

A ex-secretária de Adriana, Michele Thomaz, declarou que Bezerra entregava semanalmente no escritório até R$ 300 mil, em dinheiro, dentro de uma mochila. Mensagens mostram que Bezerra, apontado como operador financeiro do esquema, negociou pelo menos 16 vezes a entrega de mais de R$ 538 mil em espécie com Carlos Miranda, que fazia contatos com empreiteiras.