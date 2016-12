JustiÃ§a Federal recomeÃ§a o julgamento do empresÃ¡rio Eike Batista nesta terÃ§a-feira

Eike Batista reinicia o processo de julgamento pela Justiça Federal por acusações de crimes de manipulação de mercado e uso de informação privilegiada (insider trading) nesta terça-feira. A audiência de instrução é a primeira de uma ação penal referente a operações irregulares com ações da OSX, empresa naval do grupo X e atualmente em recuperação judicial, realizadas pelo empresário em 2013.

E acontece pouco mais de dois anos após uma única convocação relativa a outra ação penal contra o ex-Eike, porém, não estará sentado no banco dos réus. Os advogados do empresário conseguiram autorização do juiz Vitor Barbosa Valpuesta, titular da 3 Vara Federal, para que ele não compareça à audiência. No dia, serão ouvidas testemunhas.

A defesa do criador do grupo X pediu ainda que o julgamento fosse adiado já que, poucos dias depois, na sexta-feira, 16 de dezembro, ele será julgado em processo referente à OSX na Comissão de Valores Mobiliários também por uso de informação privilegiada. Valpuesta, contudo, não deferiu o pedido.

Os advogados de Eike sustentaram que o julgamento do processo na Comissão de Valores Imobiliários seria fundamental para a defesa, pois suas disposições teriam influência decisiva na produção da prova testemunhal a ser colhida na ação penal da OSX. O magistrado negou ligação entre os processos.

