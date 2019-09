Juízes franceses rejeitaram as acusações contra a Air France e a Airbus decorrentes da queda do voo 447 no Oceano Atlântico durante voo do Rio a Paris, em 2009, que matou todas as 228 pessoas a bordo, culpando os pilotos por perderem o controle da aeronave. Segundo os juízes, os pilotos não conseguiram processar alertas e leituras de instrumentos fornecidas pelo avião.

