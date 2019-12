Rio Grande do Sul Justiça gaúcha alerta para golpe contra credores de precatórios

11 de dezembro de 2019

Estelionatários estão telefonando para credores

O TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) alerta os credores de precatórios sobre a possibilidade de tentativa de golpe por estelionatários.

Segundo o tribunal, os golpistas telefonam para o credor, indicando o número do precatório e apresentando-se como juiz da Central de Precatórios, servidor ou advogado. Os estelionatários afirmam que as parcelas do precatório serão liberadas mediante depósito prévio de determinada quantia.

Casos desse tipo têm sido registrados na Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. O TJ-RS ressalta que nenhum valor é cobrado pelo Serviço de Processamento de Precatórios do tribunal para a liberação da parcela preferencial ou superpreferencial nem para o pagamento do saldo ou integralidade do crédito do precatório.

O TJ-RS orienta que os credores procurem obter informações junto ao Serviço de Processamento de Precatórios sobre o andamento do seu precatório, previsão de pagamento e possibilidade de pedido/recebimento da parcela superpreferencial por doença grave, deficiente ou idoso.

Mais informações podem ser obtidas, das 13h às 18h, na Praça Marechal Deodoro, 55, sala 305, no Centro de Porto Alegre, ou pelos telefones (51) 3210-7291 e (51) 3210-7293, das 14h às 18h.

