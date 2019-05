Justiça italiana autoriza desembarque de imigrantes

A Justiça italiana autorizou o desembarque na Ilha de Lampedusa, na Sicília, de 47 imigrantes, que estavam no navio Sea Watch 3, que atua no resgate de imigrantes no Mar Mediterrâneo. O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, que havia proibido o desembarque dos estrangeiros, reagiu ameaçando de impor sanções contra ONG alemã proprietária do barco.