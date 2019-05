Justiça libera totalmente Ninho do Urubu, após incêndio que matou jovens em fevereiro

O Centro de Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, o Ninho do Urubu, está totalmente apto para receber os atletas da base do clube. Quem decidiu pela liberação foi a Justiça do Rio de Janeiro, durante esta sexta-feira (24), através do Juiz Pedro Henrique Alves, da 1ª Vara da Infância da Juventude e do Idoso.

A determinação homologa o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) apresentado pelo Ministério Público (MP) e o Flamengo na última terça-feira (21). O TAC define mínimas condições aos atletas relativas a segurança, educação e saúde.

O despacho anulou o processo de 2015 sobre as condições do local. Porém, o Ninho do Urubu estava parcialmente interditado desde fevereiro, quando um incêndio matou 10 jogadores das categorias de base.

Desde o mês passado, os adolescentes já estavam podendo usar as instalações do centro de treinamento, mas não podiam dormir no local. Agora, o clube poderá utilizar o CT para todas as atividades, incluindo pernoite, alojamento e concentração desde a base até o profissional.

